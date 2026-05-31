В Германии призвали США внести ясность в ситуацию с обороной

В генштабе ФРГ потребовали от США сигналы по вопросу военного присутствия в Европе

Начальник Генерального штаба обороны Германии Карстен Бройер в интервью агентству Bloomberg заявил, что Европе необходимы четкие и прозрачные сигналы от США относительно будущего американского военного присутствия и распределения оборонных возможностей.

Он отметил, что европейские страны осознают необходимость самостоятельно обеспечивать свою безопасность и брать на себя большую ответственность, однако быстро нарастить требуемые оборонные ресурсы невозможно.

Карстен Бройер также подчеркнул, что ФРГ увеличила военные расходы и хочет достичь целевого показателя НАТО в 3,5 процента ВВП на оборону в 2029 году.

Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что никто не должен удивляться решению США корректировать свое военное присутствие в Европе, поскольку у Вашингтона есть обязательства и в других регионах.