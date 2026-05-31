Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:33, 31 мая 2026Мир

В Германии призвали США внести ясность в ситуацию с обороной

В генштабе ФРГ потребовали от США сигналы по вопросу военного присутствия в Европе
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Boris Grdanoski / AP

Начальник Генерального штаба обороны Германии Карстен Бройер в интервью агентству Bloomberg заявил, что Европе необходимы четкие и прозрачные сигналы от США относительно будущего американского военного присутствия и распределения оборонных возможностей.

Он отметил, что европейские страны осознают необходимость самостоятельно обеспечивать свою безопасность и брать на себя большую ответственность, однако быстро нарастить требуемые оборонные ресурсы невозможно.

Карстен Бройер также подчеркнул, что ФРГ увеличила военные расходы и хочет достичь целевого показателя НАТО в 3,5 процента ВВП на оборону в 2029 году.

Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что никто не должен удивляться решению США корректировать свое военное присутствие в Европе, поскольку у Вашингтона есть обязательства и в других регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший американский астронавт приехал в Одессу и назвал российских космонавтов ворами. В Москве поспешили ответить

    Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС

    В Грузии основателя аналога «Бессмертного полка» задержали по обвинению в шпионаже

    Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Турции

    Гимнастка Борисова завоевала две медали на чемпионате Европы

    Раскрыт возраст повышения риска сердечного приступа

    Праздник смеха и радости в честь Лабубу в России отменили из-за беспилотной опасности

    Франция запросила экстренное заседание СБ ООН

    Полковник раскрыл положение ВС России на последней линии обороны ВСУ в Запорожье

    Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о транзите газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok