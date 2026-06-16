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Забота о себе
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09:32, 16 июня 2026Забота о себе

Россиянам объяснили резкое желание сходить в туалет после кофе

Гастроэнтеролог Вялов: Выпитый натощак кофе ускоряет перистальтику кишечника
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему у некоторых людей возникает резкое желание сходить в туалет после употребления кофе. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Вялова, кофе, выпитый натощак, стимулирует желудочно-кишечный рефлекс. Раздражение пустого желудка, в свою очередь, ускоряет перистальтику кишечника. Это нормальный физиологический процесс, который происходит у всех людей, подчеркнул доктор.

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В связи с этим он призвал россиян не стесняться этого явления и не считать его патологией. При этом Вялов добавил, что, если позывы в туалет возникают после кофе, выпитого на полный желудок, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Ранее диетолог Уитни Стюарт назвала продукты, которые вызывают метеоризм с самым неприятным запахом. Она пояснила, что красное мясо и яйца богаты серосодержащими аминокислотами, которые в кишечнике превращаются в сероводород.

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