Россиянам объяснили резкое желание сходить в туалет после кофе

Гастроэнтеролог Вялов: Выпитый натощак кофе ускоряет перистальтику кишечника

Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему у некоторых людей возникает резкое желание сходить в туалет после употребления кофе. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Вялова, кофе, выпитый натощак, стимулирует желудочно-кишечный рефлекс. Раздражение пустого желудка, в свою очередь, ускоряет перистальтику кишечника. Это нормальный физиологический процесс, который происходит у всех людей, подчеркнул доктор.

В связи с этим он призвал россиян не стесняться этого явления и не считать его патологией. При этом Вялов добавил, что, если позывы в туалет возникают после кофе, выпитого на полный желудок, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

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