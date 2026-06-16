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09:32, 16 июня 2026Моя страна

Российские ученые разработали способный помочь в борьбе с раком молекулярный «микрофон»

Ученые из Новосибирска разработали молекулярный «микрофон»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kolosov / Shutterstock / Fotodom

Ученые из института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН) имени Кнорре СО РАН и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН разработали молекулярный «микрофон». Он может использоваться в «починке» поврежденной ДНК, а также помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, пишет «Российская газета».

«Наши коллеги синтезировали спиновую метку, которая чувствительна к кислотности среды, а мы пришили ее к ДНК прямо рядом с местом повреждения. Получился своеобразный молекулярный "микрофон", который в прямом смысле передает сигнал из центра событий: изменение зарядов вблизи метки меняет ее ответ на pH», — рассказал о разработке заведующий лабораторией геномной и белковой инженерии ИХБФМ СО РАН, академик Дмитрий Жарков.

Ранее сообщалось, что ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН усовершенствовали препарат для лечения болезни Паркинсона.

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