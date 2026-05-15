12:08, 15 мая 2026

Российские ученые усовершенствовали препарат для лечения болезни Паркинсона

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН создали перспективные вещества, которые помогут в лечении болезни Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС.

В 2022 году институт создал препарат «Проттремина», который после ряда клинических испытаний стал использоваться для борьбы с заболеванием, однако со временем было принято решение его усовершенствовать. Авторы патента сообщили, что для этого подобрали модификации, которые сохранили действие препарата и показали высокую противопаркинсоническую активность.

Некоторые из созданных соединений показали результат на уровне препарата «Леводопа», который в научной среде считается золотым стандартом лечения болезни Паркинсона. Испытания на мышах показали, что новые модификации улучшают двигательную активность подопытных животных или по крайней мере улучшают их координацию.

Ранее привычные продукты связали с риском болезни Паркинсона. Среди них оказались безобидные на первый взгляд зерновые продукты и сухофрукты.

