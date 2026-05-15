Российские ученые усовершенствовали препарат для лечения болезни Паркинсона

Ученые из Новосибирска выявили соединения против болезни Паркинсона

Ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН создали перспективные вещества, которые помогут в лечении болезни Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС.

В 2022 году институт создал препарат «Проттремина», который после ряда клинических испытаний стал использоваться для борьбы с заболеванием, однако со временем было принято решение его усовершенствовать. Авторы патента сообщили, что для этого подобрали модификации, которые сохранили действие препарата и показали высокую противопаркинсоническую активность.

Некоторые из созданных соединений показали результат на уровне препарата «Леводопа», который в научной среде считается золотым стандартом лечения болезни Паркинсона. Испытания на мышах показали, что новые модификации улучшают двигательную активность подопытных животных или по крайней мере улучшают их координацию.

