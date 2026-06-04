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Силовые структуры
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16:47, 4 июня 2026Силовые структуры

Российский полковник заставлял курсантов ВВС работать на своем участке

Глава центра ВВС получил шесть лет за превращенных в слуг курсантов ВВС
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Главе учебного центра Военно-воздушных сил (ВВС) из Челябинской области дали шесть лет по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом сообщает URA.RU.

Как установил суд, глава факультета в звании полковника с 7 марта 2023 года по 28 августа 2024 года использовал курсантов в качестве рабочих на своем земельном участке и в квартире. Будущие российские офицеры занимались стройкой и уборкой для главы факультета. Кроме того, он регулярно заставлял студентов работать на своих родственников.

Ранее под Владимиром был арестован по подозрению в коррупции начальник полиции Кольчугинского района Алексей Куликов.

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