Привычные продукты связали с риском болезни Паркинсона

F&F: Зерновые продукты и сухофрукты могут повышать риск болезни Паркинсона

Пищевые привычки могут влиять на риск развития болезни Паркинсона через изменения обмена веществ в организме. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Food & Function (F&F).

Ученые проанализировали данные почти 500 тысяч человек и изучили связь между рационом, веществами в крови и риском нейродегенеративного заболевания. Исследование показало, что более частое употребление зерновых продуктов и сухофруктов было связано с повышенной вероятностью болезни Паркинсона.

Авторы объясняют, что после употребления пищи в организме образуются различные вещества — метаболиты, которые попадают в кровь и отражают особенности обмена веществ. Именно такие метаболиты ученые выявили после анализа пищевых привычек участников. Исследователи обнаружили 23 вещества, связанных с риском болезни Паркинсона: часть из них повышала вероятность заболевания, а часть, наоборот, могла оказывать защитный эффект.

По словам ученых, результаты помогают лучше понять, как питание и процессы переработки пищи в организме могут быть связаны с работой мозга. Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямой вред конкретных продуктов, однако открывает новые направления для изучения профилактики болезни Паркинсона.

