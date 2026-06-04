РИА Новости: Зеленского хотят лишить ордена, который не отобрали у Муссолини

Инициатива по лишению украинского лидера Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла является уникальной из-за того, что данную награду до сих пор не отобрали у итальянского диктатора Бенито Муссолини. Экстраординарность ситуации объяснил историк Здислав Ковальский в беседе с РИА Новости.

«В ситуации с Зеленским и орденом Белого орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награжден итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини», — отметил Ковальский.

Историк отметил, что Муссолини до сих пор является кавалером этого ордена и вопрос о лишении награды никогда официально не поднимался.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).