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04:43, 4 июня 2026Мир

Историк объяснил уникальности ситуации с лишением Зеленского ордена

РИА Новости: Зеленского хотят лишить ордена, который не отобрали у Муссолини
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Инициатива по лишению украинского лидера Владимира Зеленского польского ордена Белого Орла является уникальной из-за того, что данную награду до сих пор не отобрали у итальянского диктатора Бенито Муссолини. Экстраординарность ситуации объяснил историк Здислав Ковальский в беседе с РИА Новости.

«В ситуации с Зеленским и орденом Белого орла происходит что-то экстраординарное. Чего стоит лишь тот факт, что этим орденом в 1923 году был награжден итальянский диктатор, лидер Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини», — отметил Ковальский.

Историк отметил, что Муссолини до сих пор является кавалером этого ордена и вопрос о лишении награды никогда официально не поднимался.

Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого Орла. Поводом для этого стало решение украинского лидера присвоить Независимому центру специальных операций «Север» звание «герои УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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