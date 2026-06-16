Российский подросток расправился с ровесницей и ее соседкой

В Приангарье суд рассмотрит дело подростка об убийстве 2 девушек из ревности

В Шелеховский суд поступило уголовное дело 15-летнего подростка, который жестоко расправился с двумя девушками в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Первое заседание назначено на 19 июня. Сегодня юноше продлили срок содержания под стражей на шесть месяцев. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

Трагедия произошла 12 октября 2025 года в подъезде многоквартирного дома в Шелехове (Иркутская область). Подросток вооружился ножом и пришел выяснять отношения с 14-летней девушкой. В ходе ссоры он заколол ровесницу, а когда на ее крики выбежала 23-летняя соседка, напал и на нее. Обеих потерпевших доставили в больницу, но врачи не смогли их спасти.

Юношу задержали. Сотрудникам полиции он объяснил свой поступок ревностью и тем, что жертва начала кричать.