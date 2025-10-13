Силовые структуры
04:59, 13 октября 2025

Убивший ровесницу подросток объяснил свой поступок

14-летний подросток объяснил убийство сверстницы ревностью
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Задержанный по подозрению в убийстве сверстницы 14-летний подросток объяснил свой поступок ревностью и тем, что жертва начала кричать. Запись допроса опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, спасти школьницу от расправы пыталась ее 23-летняя соседка, однако также получила ранения. Обе пострадавшие скончались в больнице. Подростка задержал мужчина, проживающий в подъезде, где произошла трагедия.

«Это получилось случайно. Она сперва порезалась, потому что я хотел отобрать у нее нож. Потом она начала очень сильно кричать. Я очень сильно испугался. Потом дальше само (получилось)», —рассказал подросток.

Во время допроса юноша уточнил, что взял нож дома, во время ссоры нанес ровеснице удары в живот и лоб. Он объяснил, что совершил убийство из ревности.

Трагедия произошла в 12 октября в подъезде многоквартирного дома в Шелехове (Иркутская область). Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц») УК РФ.

