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04:05, 6 июня 2026Мир

В европейской стране пожаловались на банкротство из-за Украины

Евродепутат Шошоакэ: Румыния фактически обанкротилась из-за трат на Украину
Варвара Кузьмина
Варвара Кузьмина (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Румыния фактически обанкротилась из-за финансовой поддержки Украины. Об этом сообщила депутат сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ, передает РИА Новости.

Она отметила, что Румыния слепо следовала инициативам и директивам Евросоюза, что привело к беспрецедентному внутреннему политическому и экономическому кризисам.

По словам депутата, Бухаресту не хватает средств на собственных граждан и при этом он занимает деньги, чтобы передать их Киеву.

«С 1 июля у нас нет денег на выплату зарплат и пенсий. (...) Есть те, кто не поддерживает Украину, но даже те, кто считают, что надо помогать ей, не хотят отдавать им много денег, потому что сейчас мы находимся в состоянии банкротства», — рассказала она.

Ранее Шошоакэ в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передала президенту России Владимиру Путину привет от здравомыслящих европейцев. Она подчеркнула, что многие жители Румынии «не ненавидят» Россию и выступают против помощи Украине.

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