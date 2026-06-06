Россия в ООН угостила иностранцев пирожками и рассказала о «лепоте»

Миссия России в ООН объяснила гостям значение слова «лепота»

Российское постпредство при Организации объединенных наций (ООН) в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня русского языка угостило гостей блюдами русской кухни и объяснило, что такое «лепота». Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранных дипломатов и представителей секретариата ООН угостили пирожками и квасом. Помимо этого на мероприятии включили музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве».

Российская миссия также подготовила экспозицию, в которой гостям на английском языке рассказали значение слов «зиждить», «житие» и «лепота». «А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — отметил российский постпред при ООН Василий Небензя.

День русского языка — международный праздник, учрежденный ООН в 2010 году. Он отмечается ежегодно 6 июня. Русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским.