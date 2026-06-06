Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:28, 6 июня 2026Мир

Россия в ООН угостила иностранцев пирожками и рассказала о «лепоте»

Миссия России в ООН объяснила гостям значение слова «лепота»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Pool / Reuters

Российское постпредство при Организации объединенных наций (ООН) в ходе торжественного мероприятия по случаю Дня русского языка угостило гостей блюдами русской кухни и объяснило, что такое «лепота». Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранных дипломатов и представителей секретариата ООН угостили пирожками и квасом. Помимо этого на мероприятии включили музыку Михаила Глинки, Петра Чайковского и знаменитую песню «А я иду, шагаю по Москве».

Российская миссия также подготовила экспозицию, в которой гостям на английском языке рассказали значение слов «зиждить», «житие» и «лепота». «А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно», — отметил российский постпред при ООН Василий Небензя.

День русского языка — международный праздник, учрежденный ООН в 2010 году. Он отмечается ежегодно 6 июня. Русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Черном море атаковано рыболовецкое судно под флагом Турции. Есть ли у Анкары подозреваемые?

    В Китае знаменитую собаку-блогера украли и съели

    На Западе рассказали об истерике Каллас после слов Путина

    В Германии предсказали катастрофу из-за статуса Украины в ЕС

    Россия в ООН угостила иностранцев пирожками и рассказала о «лепоте»

    В США захотели заставить Европу заплатить серьезную цену за Украину

    Районы Москвы начали украшать ко Дню России

    Внутреннюю политику Украины сочли полным террором

    Ученые рассказали о скором сближении трех планет

    В России рассказали о владении Лукашенко «психологическим айкидо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok