6 июня в России отмечают Пушкинский день, посвященный наследию поэта Александра Пушкина. В мире празднуют День русского языка. Православные верующие чтут память блаженной Ксении Петербургской и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 июня — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Пушкинский день
6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года родился поэт Александр Пушкин, которого по праву называют создателем современного русского языка. Впервые Пушкинский день отметили в 1999 году. Праздник был приурочен к 200-летию со дня рождения поэта. Тогда же президент Борис Ельцин подписал указ об официальном учреждении праздника.
6 июня по всей России проводят мероприятия, посвященные творчеству поэта: литературные чтения, конкурсы, выставки, классные часы и концерты.
Праздники в мире
День русского языка
День русского языка — международный праздник, учрежденный ООН в 2010 году. Русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским. Праздник призван напомнить мировому сообществу о равноправии официальных языков ООН, а также рассказать об истории русского языка, его особенностях и значимости для представителей разных культур.
Всемирный день борьбы с вредителями
На сегодняшний день известно более 60 тысяч видов вредителей. Самыми распространенными из них являются грызуны, которые не только наносят огромный экономический ущерб, но и являются переносчиками опасных заболеваний. Так что главная цель Всемирного дня борьбы с вредителями — рассказать людям о самых эффективных способах устранения неприятных «сожителей».
Впервые с идеей установить такой день выступила Китайская ассоциация по борьбе с вредителями в 2017 году. Позже идею поддержали ВОЗ и ряд международных организаций дезинфекционного профиля, действующих в Европе, Австралии и США.
Какие еще праздники отмечают в мире 6 июня
- День рождения электрического утюга;
- Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля;
- День слабовидящих людей в Германии;
- Национальный день Швеции.
Какой церковный праздник 6 июня
День памяти блаженной Ксении Петербургской
Ксения Петербургская жила в XVIII веке. Согласно преданиям, она была замужем за придворным певчим, однако на 26-м году жизни внезапно потеряла любимого супруга. От горя Ксения раздала все свое богатое имущество и приняла юродство. Она бродила по городу в одежде мужа и откликалась только на его имя.
Считается, что за годы духовных подвигов святая была наделена дарами предвидения и исцеления. Житие гласит, что она предсказала кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича, а также помогла одной девушке избежать брака с беглым каторжником, который выдавал себя за убитого им полковника.
Какие еще церковные праздники отмечают 6 июня
- День памяти мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми;
- День памяти преподобного Викентия Леринского;
- День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе;
- День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского.
Приметы на 6 июня
- Если 6 июня зацвел шиповник, лето будет теплым;
- Лягушки громко квакают под вечер — к хорошей погоде;
- Если весь день идет дождь, будет богатый урожай грибов;
- Трава пахнет сильнее обычного — к дождю.
Кто родился 6 июня
Арам Хачатурян (1903-1978)
Армянский композитор, дирижер и педагог Арам Хачатурян известен как автор балетов «Маскарад», «Спартак», «Гаянэ» и других произведений, ставших мировой классикой. За вклад в советскую культуру ему были присвоены звания Героя Социалистического труда и Народного артиста СССР. Помимо прочего, Хачатурян был членом Всемирного совета мира и Советского комитета защиты мира, президентом Советской ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки.
Диего Веласкес (1599-1660)
Художник Диего Веласкес был главным представителем золотого века испанской живописи, а также придворным художником короля Филиппа IV. Среди его самых знаменитых работ портреты членов монаршей семьи Габсбургов, а также картины «Карлик с собакой», «Венера перед зеркалом», «Поклонение волхвов» и другие произведения.
Кто еще родился 6 июня
- Борис и Константин Бурдаевы (45 лет) — российские музыканты, основатели и солисты группы «Братья Гримм»;
- Александр Стриженов (57 лет) — советский и российский актер;
- Владимир Левкин (1967-2024) — российский певец, бывший солист группы «На-На»;
- Бари Алибасов (79 лет) — советский и российский музыкант, основатель группы «На-На»;
- Татьяна Пельтцер (1904-1992) — советская актриса театра и кино.