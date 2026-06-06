6 июня в России отмечают Пушкинский день, посвященный наследию поэта Александра Пушкина. В мире празднуют День русского языка. Православные верующие чтут память блаженной Ксении Петербургской и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 6 июня — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Пушкинский день

6 июня (26 мая по старому стилю) 1799 года родился поэт Александр Пушкин, которого по праву называют создателем современного русского языка. Впервые Пушкинский день отметили в 1999 году. Праздник был приурочен к 200-летию со дня рождения поэта. Тогда же президент Борис Ельцин подписал указ об официальном учреждении праздника.

6 июня по всей России проводят мероприятия, посвященные творчеству поэта: литературные чтения, конкурсы, выставки, классные часы и концерты.

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Праздники в мире

День русского языка

День русского языка — международный праздник, учрежденный ООН в 2010 году. Русский — один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, наряду с английским, французским, арабским, китайским и испанским. Праздник призван напомнить мировому сообществу о равноправии официальных языков ООН, а также рассказать об истории русского языка, его особенностях и значимости для представителей разных культур.

Всемирный день борьбы с вредителями

На сегодняшний день известно более 60 тысяч видов вредителей. Самыми распространенными из них являются грызуны, которые не только наносят огромный экономический ущерб, но и являются переносчиками опасных заболеваний. Так что главная цель Всемирного дня борьбы с вредителями — рассказать людям о самых эффективных способах устранения неприятных «сожителей».

Впервые с идеей установить такой день выступила Китайская ассоциация по борьбе с вредителями в 2017 году. Позже идею поддержали ВОЗ и ряд международных организаций дезинфекционного профиля, действующих в Европе, Австралии и США.

Фото: Joshua J. Cotten / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 6 июня

День рождения электрического утюга;

Всемирный день борьбы с болезнью Вернейля;

День слабовидящих людей в Германии;

Национальный день Швеции.

Какой церковный праздник 6 июня

День памяти блаженной Ксении Петербургской

Ксения Петербургская жила в XVIII веке. Согласно преданиям, она была замужем за придворным певчим, однако на 26-м году жизни внезапно потеряла любимого супруга. От горя Ксения раздала все свое богатое имущество и приняла юродство. Она бродила по городу в одежде мужа и откликалась только на его имя.

Считается, что за годы духовных подвигов святая была наделена дарами предвидения и исцеления. Житие гласит, что она предсказала кончину императрицы Елизаветы Петровны и юного императора Иоанна Антоновича, а также помогла одной девушке избежать брака с беглым каторжником, который выдавал себя за убитого им полковника.

Какие еще церковные праздники отмечают 6 июня

День памяти мучеников Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218 воинов с женами и детьми;

День памяти преподобного Викентия Леринского;

День памяти преподобного Симеона Столпника на Дивной горе;

День памяти преподобного Никиты, столпника Переяславского.

Приметы на 6 июня

Если 6 июня зацвел шиповник, лето будет теплым;

Лягушки громко квакают под вечер — к хорошей погоде;

Если весь день идет дождь, будет богатый урожай грибов;

Трава пахнет сильнее обычного — к дождю.

Кто родился 6 июня

Армянский композитор, дирижер и педагог Арам Хачатурян известен как автор балетов «Маскарад», «Спартак», «Гаянэ» и других произведений, ставших мировой классикой. За вклад в советскую культуру ему были присвоены звания Героя Социалистического труда и Народного артиста СССР. Помимо прочего, Хачатурян был членом Всемирного совета мира и Советского комитета защиты мира, президентом Советской ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки.

Фото: Liana Karapetyan H / Wikipedia

Художник Диего Веласкес был главным представителем золотого века испанской живописи, а также придворным художником короля Филиппа IV. Среди его самых знаменитых работ портреты членов монаршей семьи Габсбургов, а также картины «Карлик с собакой», «Венера перед зеркалом», «Поклонение волхвов» и другие произведения.

Кто еще родился 6 июня