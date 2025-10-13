Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:16, 13 октября 2025Силовые структуры

Российский подросток из ревности убил двух девушек

14-летний подросток из ревности убил 2 девушек в Иркутской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Шелехове (Иркутская область) 14-летний подросток из ревности ранил ножом двух девушек, обе ушли из жизни в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По информации СК, трагедия произошла 12 октября в подъезде многоквартирного дома. Подросток поссорился со сверстницей на нанес ей несколько ударов ножом. На шум выбежала соседка и попыталась заступиться за школьницу, но тоже была ранена. Обе пострадавшие скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Курганской области задержали поджигателя дома с женщиной и детьми. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили женщина и двое малолетних детей. Еще один ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Названы лайфхаки по усилению мобильной связи дома

    Блогер побывал на Бали и назвал главные разочарования живущих там россиян

    Неудачи Макрона сочли угрозой кризиса по всей Европе

    Раненый житель ДНР три дня шел к позициям ВС России

    Россияне столкнутся с новыми ограничениями по банковским картам

    ВСУ ликвидировали желавшего сдаться в плен колумбийского наемника

    Ученый прокомментировал предполагаемые последствия смерти Солнца

    Врач раскрыл лучшую профилактику гриппа

    Нападение медведя на 82-летнюю женщину попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости