Российский подросток из ревности убил двух девушек

14-летний подросток из ревности убил 2 девушек в Иркутской области

В Шелехове (Иркутская область) 14-летний подросток из ревности ранил ножом двух девушек, обе ушли из жизни в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал «Следком».

По информации СК, трагедия произошла 12 октября в подъезде многоквартирного дома. Подросток поссорился со сверстницей на нанес ей несколько ударов ножом. На шум выбежала соседка и попыталась заступиться за школьницу, но тоже была ранена. Обе пострадавшие скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц») УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

