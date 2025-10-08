Силовые структуры
10:29, 8 октября 2025

Россиянин поджег дом с женщиной и тремя детьми

В Курганской области задержали поджигателя дома с женщиной и детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Половникова Л.С. / СУ СК по Курганской области

В Курганской области задержали поджигателя дома с женщиной и детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, вечером 7 октября в жилом доме на Центральной улице деревни Смолино произошло возгорание. В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили женщина и двое малолетних детей. Еще один ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что после конфликта с сожительницей 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения облил снаружи дом бензином и поджег.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянка разозлилась на плачущую дочь и жестоко расправилась с ней.

