Россиянка разозлилась на плачущую дочь и жестоко расправилась с ней

На Урале будут судить мать, задушившую двухмесячную дочь из-за плача

В Свердловской области следователи завершили расследование дела против 20-летней местной жительницы, расправившейся с двухмесячной дочерью из-за плача. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 25 июня мать разозлилась на плач дочери и удушила ее. Девушка попыталась сбежать, но была задержана в тот же день. В пресс-службе регионального главка МВД России «Ленте.ру» уточнили, что полицейские задержали женщину на автовокзале в другом населенном пункте. Перед тем, как скрыться, она попрощалась с мужем в сообщении.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Вскоре его передадут в суд для рассмотрения.

