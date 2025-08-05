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16:52, 5 августа 2025Силовые структуры

Россиянка заявила о пропаже восьмимесячной дочери

В Алтайском крае задержали подозреваемую в убийстве восьмимесячной девочки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

В Алтайском крае задержали подозреваемую в расправе над восьмимесячной девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 5 августа в селе Березовка местная жительница заявила об исчезновении своей восьмимесячной дочери. Следственно-оперативная группа в ходе осмотра дома и прилегающий территории обнаружила тело.

Предварительно девочка получила открытую черно-мозговую травму, которая стала для нее несовместимой с жизнью. Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная.

Подозреваемая в совершении преступления задержана с ней проводятся необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что россиянин при помощи шампура расправился с именинником на берегу реки.

ЖЗЛ
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