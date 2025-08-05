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11:54, 5 августа 2025Силовые структуры

Россиянин при помощи шампура расправился с именинником на берегу реки

Во Владимире осудят мужчину за убийство именинника шампуром
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Natalya Loginova / Globallookpress.com

Во Владимире осудят мужчину за расправу над именинником при помощи шампура. Об этом «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по Владимирской области Евгения Горина.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство из хулиганских побуждений») УК РФ.

По данным следствия, 14 августа 2010 года житель Московской области приехал во Владимир и на берегу реки Клязьма познакомился с рыбаками, с которыми начал распивать алкогольные напитки. Рядом отдыхала компания молодых людей, в том числе и отмечавший день рождения пострадавший. Фигурант подошел к ним за сигаретой, и потерпевший выдал ему одну. Через некоторое время мужчина снова обратился к ним с той же просьбой, но компании это не понравилось, и они попросили его уйти.

В ответ обвиняемый ударил ногой в живот одну из девушек, а затем взял шампур и ударил им в сердце именинника, заступившегося за нее. Пострадавший получил ранение, несовместимое с жизнью. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи повторно изучили материалы дела и выяснили, что преступник не называл рыбакам свое имя, но рассказал, откуда приехал и что применял насилие к своей жене. Активизировав отработку жителей Орехово-Зуевского района, среди тех, кто привлекался за подобные действия, удалось установить обвиняемого. Его опознали рыбаки и друзья пострадавшего. После этого мужчина признал вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо.

ЖЗЛ
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