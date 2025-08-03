Россиянка отвергла ухаживания мужчины и получила выстрел в лицо

В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в лицо девушке из ружья

В Подмосковье задержали мужчину, выстрелившего в лицо девушке из ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 2 августа мужчина из Балашихи пригласил в гости в квартиру двух девушек. После застолья он стал приставать к одной из них, из-за этого между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый достал ружье и выстрелил ей в лицо. Пострадавшая получила ранение, несовместимое с жизнью. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник вывез тело в лес и сбросил в реку Черная, а оружие спрятал в лесу.

Вторая девушка, ставшая свидетелем преступления, смогла выбраться из квартиры и сразу обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали после обнаружения оружия и тела.

Следователи провели допросы и осмотр места преступления, а также назначили комплекс судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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