Взявший долг кровью россиянин заплатил за преступление спустя 19 лет

В Петербурге задержали мужчину за убийство из-за долга

В Петербурге задержали мужчину за расправу из-за долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в мае 2006 года на территории рынка в одном из павильонов был обнаружен мужчина с колото-резанными ранами. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сразу раскрыть преступление не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была организована командировка оперативников в Москву, где по подозрению в совершении этого преступления задержали 49-летнего жителя Ярославской области.

Оперативники установили, что в день происшествия у задержанного произошел конфликт с пострадавшим из-за долга.

Ранее сообщалось, что расправившегося с россиянином на пляже из-за кольца поймали.