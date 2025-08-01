Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:37, 1 августа 2025Силовые структуры

Взявший долг кровью россиянин заплатил за преступление спустя 19 лет

В Петербурге задержали мужчину за убийство из-за долга
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Петербурге задержали мужчину за расправу из-за долга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным ведомства, в мае 2006 года на территории рынка в одном из павильонов был обнаружен мужчина с колото-резанными ранами. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сразу раскрыть преступление не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет была организована командировка оперативников в Москву, где по подозрению в совершении этого преступления задержали 49-летнего жителя Ярославской области.

Оперативники установили, что в день происшествия у задержанного произошел конфликт с пострадавшим из-за долга.

Ранее сообщалось, что расправившегося с россиянином на пляже из-за кольца поймали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сообщил о поступлении первого «Орешника» в войска

    Путин описал СВО словами «возвращаем свое»

    Уничтожение армией России моста у одного из ключевых городов в ДНР попало на видео

    Путин назвал пламенную страсть Запада

    Российский подросток получил смертельный удар ножом от матери друга

    iPhone 16 оказался популярнее iPhone 15

    Путин указал на полную утрату суверенитета ЕС

    Путин раскрыл цель России в конфликте на Украине

    Путин высказался о занятии российскими войсками Часова Яра

    Экс-солистка «Серебра» назвала причину расставания с Губиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости