Расправившегося с россиянином на пляже из-за кольца поймали

В Ленинградской области задержали мужчину, зарезавшего отдыхающего из-за кольца

В Ленинградской области задержали мужчину, расправившегося с отдыхающим из-за потерянного кольца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 31 июля на берегу озера Колтушское потерпевший пошел купаться, но в воде столкнулся с мужчиной и из-за этого обронил кольцо. Он попросил помочь отыскать украшение, однако мужчина воспринял просьбу враждебно и стал вести себя агрессивно, а потом вооружился ножом. Он нанес 25-летнему потерпевшему не менее восьми ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 38-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.