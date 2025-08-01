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09:06, 1 августа 2025Силовые структуры

Расправившегося с россиянином на пляже из-за кольца поймали

В Ленинградской области задержали мужчину, зарезавшего отдыхающего из-за кольца
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали мужчину, расправившегося с отдыхающим из-за потерянного кольца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 31 июля на берегу озера Колтушское потерпевший пошел купаться, но в воде столкнулся с мужчиной и из-за этого обронил кольцо. Он попросил помочь отыскать украшение, однако мужчина воспринял просьбу враждебно и стал вести себя агрессивно, а потом вооружился ножом. Он нанес 25-летнему потерпевшему не менее восьми ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан 38-летний мужчина. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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