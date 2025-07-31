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13:29, 31 июля 2025Силовые структуры

Потеря россиянином кольца обернулась резней на пляже

В Ленинградской области мужчина зарезал отдыхающего из-за потерянного кольца
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На Колтушском озере в Ленинградской области мужчина с ножом напал на двух отдыхающих. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, один из потерпевших пошел купаться в озере, где столкнулся с мужчиной и из-за этого обронил кольцо. Он попросил помочь отыскать украшение, однако мужчина воспринял просьбу враждебно — стал агрессировать, а потом вооружился ножом.

Им он ударил 25-летнего молодого человека в лицо и корпус, а затем нанес удар в пах его 31-летнего друга, попытавшегося помочь. После этого напавший со своей компанией скрылся.

Прибывшие медики не смогли помочь молодому человеку, второго потерпевшего госпитализировали с обильной кровопотерей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае полицейские ранили напавшего на них с ножом и ракетницей.

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