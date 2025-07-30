Мужчина с ножом и ракетницей напал на ДПС в российском регионе

СК: В Красноярском крае полицейские ранили напавшего на них с ножом и ракетницей

В Красноярском крае агрессивный водитель автомобиля из ракетницы открыл стрельбу по инспекторам ДПС, а затем напал на них с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

По данным ведомства, вечером 29 июля два инспектора ДПС заметили на автодороге Красноярск — Енисейск автомобиль, водитель которого совершал опасные маневры, и потребовали от него остановиться. Однако мужчина, управлявший машиной, стал скрываться от полиции, а затем открыл стрельбу по силовикам из ракетницы.

В ответ инспектор ДПС произвел не менее 15 выстрелов по задним колесам автомобиля подозреваемого. В селе Верхнепашино водитель выскочил из остановившейся машины и с угрозами напал на полицейских, совершая в их сторону выпады острием ножа. Тогда полицейский сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, однако мужчина продолжил наступление. Силовик выстрелил по его ногам, но напавший сумел добраться до служебного автомобиля и уселся за руль. Тогда полицейские еще несколько раз выпустили пули в ноги подозреваемого, после чего обезвредили его.

Раненого подозреваемого доставили в больницу. Им оказался 38-летний житель Енисейского района. Возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. После оказания медпомощи его допросят.

Ранее сообщалось, что в Петербурге иностранцы попали в полицию после стрельбы в кафе.