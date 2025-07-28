Россиянин открыл стрельбу в кафе из-за ссоры иностранцев

В Петербурге во время конфликта иностранцев произошла стрельба

В Петербурге иностранцы попали в полицию после стрельбы в кафе. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным издания, в заведении на Южном шоссе сотрудники нажали тревожную кнопку. Там двое пьяных 22-летних мужчин поссорились и подрались. Еще один гость попытался разнять конфликт. Он выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Полицейские приехали и задержали троих мужчин. У стрелка изъяли пистолет Grand Power. Против россиянина возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге кондуктор напал на женщину в автобусе и избил ее на глазах у других пассажиров.