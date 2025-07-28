Кондуктор оскорбил и избил россиянку в автобусе на глазах у свидетелей

В Екатеринбурге кондуктор оскорбил и избил пассажирку

В Екатеринбурге кондуктор напал на женщину в автобусе и избил ее на глазах у других пассажиров. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, 26 июля в автобусе кондуктор оскорбил женщину и ее мать. Пассажирка ответила ему, затем мужчина сильно избил ее. Пострадавшая заявила, что напишет заявление в полицию.

Отмечается, что этот кондуктор не первый раз набрасывается на людей. Он часто угрожает пассажирам и отбирает у них телефоны для проверки оплаты. Данный инцидент взял под контроль глава Следственного комитета России (СКР), возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

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