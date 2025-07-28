Свадебные гулянья в российском коттедже обернулись трагедией

В Новосибирской области во время свадебных гуляний погиб человек

В Новосибирской области в арендованном коттедже свадебные гулянья закончились трагедией для одного из мужчин. Об этом сообщает NGS.RU.

По данным издания, один из гостей ударил другого отдыхающего в поселке Восход. Тот упал на землю, спасти его не удалось. Камеры зафиксировали произошедшее.

Жители поселка рассказали, что дом сдается в аренду, и там часто проходят шумные праздники. Свадьба была не исключением, соседям даже пришлось вызвать полицию, так как было невозможно уснуть. Драка произошла уже после того, как правоохранители уехали.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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