Россиянин напал на фельдшера скорой по дороге в больницу

В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой помощи

В Санкт-Петебурге полиция задержала 46-летнего местного жителя, напавшего на 27-летнего фельдшера скорой помощи по дороге в больницу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в полицию позвонили из Мариинской больницы. Туда с ушибами обратился фельдшер. Сотрудники выяснили, что накануне ночью бригада медиков госпитализировала мужчину. Однако в карете скорой помощи он набросился с кулаками на врача и избил его, а затем сбежал из больницы.

Нападавшего уже доставили на допрос. Возбуждено дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

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