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20:29, 26 июля 2025Силовые структуры

Подросток выстрелил в сотрудника транспортной безопасности в Москве

В Москве задержали подростка за выстрел в сотрудника транспортной безопасности
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-центр МВД России

В Москве задержали подростка, выстрелившего в сотрудника транспортной безопасности и его товарища. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Матвеевская. Неизвестный обстрелял потерпевшего из пневматического пистолета, после чего скрылся. Мужчину госпитализировали.

Причастные вскоре были установлены — ими оказались двое несовершеннолетних 2010 года рождения. В сопровождении законных представителей их доставили в полицию.

Ранее сообщалось, что двое молодых людей напали в Нефтеюганске на полицейских.

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