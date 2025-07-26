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17:01, 26 июля 2025Силовые структуры

Раскрыты личности напавших на полицейских мигрантов в российском регионе

СК: Напавшими на полицейских в Нефтеюганске оказались юноши 17 и 18 лет
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Нефтеюганске задержали двух подозреваемых в нападении на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, вечером 25 июля возле жилого дома двое молодых людей 17 и 18 лет применили насилие в отношении двух сотрудников ППС, которые находились при исполнении. Действия напавших пресекли сами сотрудники полиции и прибывшие на место росгвардейцы.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на полицейских напала компания мигрантов. Сначала между ними произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. Один из мигрантов ударил полицейского со спины.

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