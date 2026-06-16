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09:26, 16 июня 2026Экономика

Сильный ветер сорвал крышу жилой многоэтажки в российском мегаполисе

МЧС: В Перми сильный ветер во время грозы сорвал часть кровли жилого пятиэтажного дома
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Перми сильный ветер сорвал крышу жилой многоэтажки. Об этом сообщают в управлении МЧС по российскому региону, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на улице Профессора Дедюкина. Во время грозы порывами ветра обрушило часть кровли многоквартирного здания. По данным источников агентства, никто из жильцов не пострадал.

В конце мая на Забайкалье обрушился торнадо и сорвал крышу одного из домов. Инцидент произошел в городе Петровск-Забайкальский. На снятых очевидцами кадрах видно, как порывами мощного ветра сносит кровлю частного дома. Жильцы буквально остались без крыши над головой. О пострадавших при торнадо информация не поступала.

До этого в Анадыре сорвало крышу жилого дома из-за снежного шторма.

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