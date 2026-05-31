Лукашенко дал совет армянам

Лукашенко посоветовал армянам быть аккуратными и не повторять произошедшее на Украине

Народу Армении нужно быть аккуратным, чтобы не повторить сценарий Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он отметил, что многие заявления представителей Еревана о стремлении в Европейский союз и выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) связаны с грядущими парламентскими выборами. По словам политика, это доходит до унижения ЕАЭС, с чем оказались согласны и другие члены объединения.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине. (…) В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим», — сказал он.

Ранее на схожесть ситуации в Армении с предшествовавшими кризису на Украине событиями обратил внимание президент России Владимир Путин. Перед этим лидеры стран-участниц ЕАЭС направили Еревану совместное заявление, в котором призвали к проведению референдума о членстве страны в организации или о продолжении евроинтеграции Армении.