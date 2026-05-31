Предприниматели из ФРГ примут участие в ПМЭФ

DPA: Предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ

Предприниматели из ФРГ впервые за последние несколько лет примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2026 года, который пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на председателя правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа сообщает DPA.

«Не в последнюю очередь в контексте периода после прекращения огня мы, как и другие крупные западные страны, хотим сохранить экономический мост с Россией и защитить немецкие активы в России на сумму более 100 миллиардов евро», — сказал председатель правления.

По его словам, в долгосрочной перспективе «Западу не следует оставлять Россию, ее огромный рынок и сырьевые ресурсы Азии». Шепп добавил, что только в первом квартале 2026 года граждане Китая основали в России 1,4 тысячи компаний.

Кроме представителей немецкого бизнеса, мероприятие посетят политики из Германии, в частности представители правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее в сети ресторанов «Теремок» рассказали «Ленте.ру», что гости ПМЭФ смогут попробовать русскую кухню по цене от 1247 рублей.

Также в мае участие в ПМЭФ подтвердили представители более 130 стран и территорий.