Названа стоимость обеда на ПМЭФ в 2026 году

Гости ПМЭФ смогут попробовать русскую кухню на обеде за 1 247 рублей

Гости Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) смогут попробовать русскую кухню по цене от 1 247 рублей. Стоимость обеда назвали «Ленте.ру» в сети ресторанов «Теремок».

В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году работали всего несколько ресторанов, стоимость комплексного обеда в большинстве которых варьировалась от шести до двенадцати тысяч рублей. Однако в этом году на мероприятии также будут присутствовать фудтраки и кафе, готовые предложить гостям блюда русской кухни по демократичным ценам.

«Стоимость супов варьируется от 343 до 770 рублей, вторых блюд — от 400 до 480 рублей, десертов — от 133 до 504 рублей, а сытных блинов (без учета блинов с красной или черной икрой) — от 231 до 602 рублей. Напитки, среди которых есть лимонады, морсы, вода, кофе, чай, квас и питень, можно приобрести в диапазоне от 140 до 325 рублей. Итого, за среднестатистический обед из трех блюд, десерта и напитка гость форума заплатит от 1 247 рублей до 2 681 рубля, в зависимости от выбранных позиций», — пообещали представители сети.

Как заявил основатель «Теремка» Михаил Гончаров, перед рестораторами стоит задача популяризации русской кухни. В 2026 году блюда адаптируют специально под ПМЭФ и многие названия блюд станут отсылками к символам Петербурга.

«На полях Петербургского международного экономического форума мы хотим просто рассказывать, но и показывать, как может работать флагманский концепт русской кухни», — пояснил он.

Годом ранее в одном заведении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложили сет блюд за 25 тысяч рублей. В такое предложение в ресторане «Башкортостан» внесли сет блюд весом 1,7 килограмма. В состав заказа вошли башкирские мясные деликатесы, тако с томленым гусем и вишней, бешбармак с гусем и казы, дуэт конины с гарниром, а также чайная церемония и коробочка с десертом. В то же время ассорти благородных сыров гостям предлагают за 8,3 тысячи рублей, а сезонные фрукты и ягоды — за 7,9 тысячи рублей.