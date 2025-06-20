В одном ресторане на ПМЭФ предложили сет блюд за 25 тысяч рублей

В ресторане «Башкортостан» на ПМЭФ предложили сыры за 8,3 тысячи рублей

В одном заведений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) предложили сет блюд за 25 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал UTV.

В такое предложение в ресторане «Башкортостан» внесли сет блюд весом 1,7 килограмма. В состав заказа вошли башкирские мясные деликатесы, тако с томленым гусем и вишней, бешбармак с гусем и казы, дуэт конины с гарниром, а также чайная церемония и коробочка с десертом. В то же время ассорти благородных сыров гостям предлагают за 8,3 тысячи рублей, а сезонные фрукты и ягоды — за 7,9 тысячи рублей.

В меню также можно увидеть такие позиции, как запеченный гусь с гарниром «Губадия» за 3,9 тысячи рублей, филе томленой конины с пшеницей и белыми грибами по аналогичной стоимости. Салат с подкопченным ростбифом из конины оценили в 2,3 тысячи рублей, а крем-суп из тыквы с крабом — в 2,5 тысячи рублей.

Уточняется, что цены на блюда в упомянутом ресторане выросли по сравнению с 2024 годом. Известно, что в минувшем году запеченный гусь с гарниром тогда стоил 2,7 тысячи рублей, а салат с подкопченным ростбифом из конины — 1,8 тысячи рублей.

Ранее в июне стала известна цена обеда на ПМЭФ-2025. Так, обед в ресторане Lunch обойдется в 6,5 тысячи рублей.