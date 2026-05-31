15:30, 31 мая 2026

Раскрыт возраст повышения риска сердечного приступа

Кардиолог Соловьева: Риск сердечного приступа возрастает после 40 лет
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Врач функциональной диагностики, кардиолог сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева рассказала, в каком возрасте существенно возрастает риск сердечного приступа. Его доктор раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что в медицине основным рубежом, когда начинают рассчитывать риски сердечного приступа у мужчин и женщин, считается 40 лет. «Для расчета рисков врачи используют специальные разработанные шкалы, где учитывается пол, возраст, уровень артериального давления, уровень холестерина, а также курит ли человек или нет», — пояснила Соловьева.

Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Кардиолог отметила, что у женщин риск сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает и после наступления менопаузы. Она добавила, что, помимо возраста, риск увеличивают хронический стресс, недостаток сна, малоподвижный образ жизни, ожирение, диабет, подагра, наследственные нарушения свертывающей системы крови, употребление алкоголя, энергетиков и наркотиков.

Соловьева также подчеркнула, в последние годы заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются у все более молодых людей. По ее словам, сегодня врачи фиксируют случаи инфарктов и инсультов у людей 35-40 лет.

Ранее кардиолог Андрей Дудецкий рассказал, что до 40 процентов сердечных приступов происходят без типичных симптомов. По его словам, в таких случаях на наличие инфаркта может указывать сильная усталость, которая сохраняется даже в состоянии покоя.

