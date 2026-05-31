Канье Уэст установил исторический рекорд посещаемости на концерте в Турции

Выступление рэпера Канье Уэста в Стамбуле собрало порядка 118 тысяч зрителей

Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции оказалось самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об обновлении исторического рекорда сообщает Reuters.

Концерт исполнителя, состоявшийся на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле, посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Предыдущий рекорд посещаемости принадлежал британской группе Coldplay. В январе прошлого года музыканты выступили перед 111 тысячами поклонников на стадионе Нарендры Моди в индийском Ахмедабаде.

Таким образом, Уэсту удалось превысить предыдущий рекорд посещаемости стадионных концертов примерно на 7 тысяч человек. Шоу рэпера в Турции открыло новое мировое турне артиста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран. Речь идет о Великобритании, Италии, Польше, Франции и Швейцарии.

Причиной послужила репутация музыканта, одно время взорвавшего соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Адольфа Гитлера. В середине апреля стало известно об отмене концерна Уэста в Марселе на фоне недовольства мэра города Бенуа Пайяна скандальными антисемитскими высказываниями музыканта.