14:43, 15 апреля 2026

Канье Уэст отменил концерт во Франции на фоне критики властей

Рэпер Канье Уэст сообщил об отмене концерта в Марселе
Ольга Коровина

Фото: Allison Joyce / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст отменил запланированный на июнь концерт во Франции. Об этом музыкант сообщил в социальной сети X.

«После долгих раздумий и размышлений я принял единоличное решение перенести концерт в Марселе до особого распоряжения», — написал Канье.

Позже артист добавил, что принимает ответственность за свое поведение и не хочет, чтобы из-за его ошибок страдали поклонники. «Мои фанаты для меня — все. С нетерпением жду следующих выступлений», — заявил он.

Известно, что мэр Марселя Бенуа Пайян выразил недовольство в связи с предстоящим концертом Уэста на фоне его скандальных антисемитских высказываний. Пайян подчеркнул, что рэперу не будут рады в городе. По данным The Guardian, власти Франции обсуждали возможность запрета въезда Канье в страну.

Ранее Уэсту запретили въезд в Великобританию. Артист собирался принять участие в музыкальном фестивале Wireless, который должен пройти в Лондоне этим летом. Однако МВД сочло, что появление Канье на мероприятии и его визит в страну не будут «на благо общества». В результате фестиваль был отменен.

