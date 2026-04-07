16:59, 7 апреля 2026Культура

Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию

BBC: Великобритания закрыла въезд Канье Уэсту из-за высказываний про нацизм
Андрей Шеньшаков

Фото: Matthias Nareyek / Getty Images

Американскому рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию. Об этом сообщает издание «Би-би-си» (BBC).

Артист, который известен антисемитскими высказываниями и заявлениями про нацизм, собирался принять участие в музыкальном фестивале Wireless, который должен пройти в Лондоне этим летом. Однако МВД сочло, что появление Канье на мероприятии и его визит в страну не будут «на благо общества».

Накануне несколько крупных спонсоров объявили о прекращении сотрудничества с фестивалем Wireless именно из-за Уэста в качестве хедлайнера.

Ранее лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви призвал власти запретить въезд в страну американскому рэперу.

    Последние новости

    Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

    Желающим продать старые дачи россиянам предсказали трудности

    Карпин назвал главную тренерскую ошибку в карьере

    Путин дал поручения по крупнейшему за сто лет наводнению в Дагестане

    Россиянам раскрыли последствия неоплаты парковки

    Перечислены главные пострадавшие от блокировки Ормузского пролива

    Лыжник был эвакуирован из Альп и нарвался на штраф почти в 500 тысяч рублей

    Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

    Вэнс назвал крайний срок для ответа Ирана на предложения Вашингтона

    Россиянин приютил дома трех медведей

    Все новости
