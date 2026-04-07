BBC: Великобритания закрыла въезд Канье Уэсту из-за высказываний про нацизм

Американскому рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Великобританию. Об этом сообщает издание «Би-би-си» (BBC).

Артист, который известен антисемитскими высказываниями и заявлениями про нацизм, собирался принять участие в музыкальном фестивале Wireless, который должен пройти в Лондоне этим летом. Однако МВД сочло, что появление Канье на мероприятии и его визит в страну не будут «на благо общества».

Накануне несколько крупных спонсоров объявили о прекращении сотрудничества с фестивалем Wireless именно из-за Уэста в качестве хедлайнера.

Ранее лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви призвал власти запретить въезд в страну американскому рэперу.