Популярный британский фестиваль отменили из-за отказа властей дать визу Канье Уэсту

Музыкальный фестиваль Wireless отменен из-за того, что заявленный его хедлайнером рэпер Канье Уэст получил отказ в британской визе. Об этом говорится в официальном заявлении фестиваля, которое цитирует Variety.

«Министерство внутренних дел отказало Канье Уэсту во въезде в Великобританию. В результате Wireless Festival отменен», — говорится в заявлении.

После объявления Канье Уэста хедлайнером каждого из трех дней Wireless, на фестиваль обрушилась критика со стороны политиков. Премьер-министр Британии Кит Стармер припомнил американскому артисту прошлогодние антисемитские высказывания последнего.

Организаторы также подчеркнули, что Уэста в фестивале было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами. При этом вскоре после объявления рэпера хедлайнером от своих обязательств отказались генеральные спонсоры события Pepsi, PayPal и Diageo.

Ранее британский политик Эд Дейви призвал запретить Уэсту въезд в Великобританию.