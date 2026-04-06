11:42, 6 апреля 2026Культура

Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

Евгений Шульгин
Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

Компания Pepsi вышла из числа спонсоров лондонского музыкального фестиваля Wireless Festival из-за участия в нем американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Variety.

Pepsi на протяжении десяти лет была генеральным спонсором фестиваля, который в последние годы даже носил название Pepsi MAX Presents Wireless. В своем заявлении о выходе из партнерства компания лишь коротко обозначила это решение без объяснения его причин.

Вслед за отказом от спонсорства со стороны Pepsi фестиваль остался без еще одного спонсора — алкогольной компании Diageo, также заявившей о выходе из проекта. Оба корпоративных решения последовали вскоре после критики премьер-министра Великобритании Кита Стармера.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что Канье Уэста пригласили выступать на Wireless, несмотря на его предыдущие антисемитские заявления и прославление нацизма. Мы все ответственны за то, чтобы в Великобритании евреи чувствовали себя в безопасности», — заявил Стармер.

Wireless ранее объявил о том Уэст станет хедлайнером события, а его выступления пройдут в каждый из трех вечеров фестиваля, намеченного на 10-12 июля. Ни один другой приглашенный на Wireless артист пока не был назван.

Ранее британский политик Эд Дейви призвал запретить Уэсту въезд в Великобританию.

