Танк-невидимка больше месяца терроризировал ВСУ сотнями снарядов и остался незамеченным

Российский танк больше месяца оставался невидимкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на то, что успел выпустить за это время более 500 снарядов по позициям противника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец соединения морской пехоты с позывным Розела, его слова приводит РИА Новости.
Экипаж боевой машины практически непрерывно работал на одном из участков фронта, ежедневно совершая боевые выезды на огневые позиции — до восьми за день.
«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия. Наша главная задача — отработать до того момента, пока ствол не нагреется», — сообщил российский военнослужащий Розела.
Ранее сообщалось, что российские БМПТ «Терминаторы» использовали новую тактику в зоне спецоперации (СВО).