Боец Розела: ВСУ более месяца не замечали танк ВС РФ, который выпустил более 500 снарядов

Российский танк больше месяца оставался невидимкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на то, что успел выпустить за это время более 500 снарядов по позициям противника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец соединения морской пехоты с позывным Розела, его слова приводит РИА Новости.

Экипаж боевой машины практически непрерывно работал на одном из участков фронта, ежедневно совершая боевые выезды на огневые позиции — до восьми за день.

«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия. Наша главная задача — отработать до того момента, пока ствол не нагреется», — сообщил российский военнослужащий Розела.

