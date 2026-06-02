Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 2 июня 2026Бывший СССР

Танк-невидимка больше месяца терроризировал ВСУ сотнями снарядов и остался незамеченным

Боец Розела: ВСУ более месяца не замечали танк ВС РФ, который выпустил более 500 снарядов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский танк больше месяца оставался невидимкой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на то, что успел выпустить за это время более 500 снарядов по позициям противника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал боец соединения морской пехоты с позывным Розела, его слова приводит РИА Новости.

Экипаж боевой машины практически непрерывно работал на одном из участков фронта, ежедневно совершая боевые выезды на огневые позиции — до восьми за день.

«Месяц они не могли меня найти. Больше 500 снарядов я туда закинул. Для танка это реально много, это не артиллерия. Наша главная задача — отработать до того момента, пока ствол не нагреется», — сообщил российский военнослужащий Розела.

Ранее сообщалось, что российские БМПТ «Терминаторы» использовали новую тактику в зоне спецоперации (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о массированном ударе возмездия по Украине

    Детская болезнь оставила мужчину без сперматозоидов

    В Турции объяснили участившиеся ДТП с российскими туристами

    Союзник России обсудил с ЕС предотвращение обхода санкций

    Россиянам назвали сроки прекращения дождей

    Водителей захотели принудительно лечить за опасное нарушение правил

    Российский «Терминатор» стал «Спиридоном»

    Крупнейшая операция по шпионажу в России сорвана

    Лимит дохода самозанятых предложили повышать ежегодно

    Вучич рассказал о планах после окончания президентских полномочий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok