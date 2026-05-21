11:41, 21 мая 2026

Российские «Терминаторы» использовали новую тактику в зоне СВО

Иван Потапов
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» используют новую тактику в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники пишет газета «Известия».

По данным издания, БМПТ используются для штурма укрепленных районов. «При этом первыми в бой вступают танки, которые с дистанции до 15 километров ведут огонь с закрытых позиций. После того как фортификационные сооружения противника серьезно разбиты, в дело вступают БМПТ», — говорится в публикации.

Военный эксперт Юрий Лямин отмечает, что на уничтожение одной БМПТ противник может направить большое количество дронов, поэтому важно изолировать район ведения боевых действий от вражеских беспилотников.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что экипажи модернизированных танков Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв» группировки войск «Центр» отработали действия под прикрытием БМПТ «Терминатор» в тыловом районе зоны специальной военной операции.

В апреле издание «Красная звезда» заметило, что БМПТ «Терминатор» управляет увеличенный экипаж, который обеспечивает одновременное ведение огня в нескольких направлениях.

