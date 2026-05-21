12:50, 21 мая 2026Бывший СССР

Лукашенко прилетел на ядерные учения

Лукашенко прибыл на учения с воинскими частями применения ядерного оружия
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на учения с участием воинских частей по боевому применению ядерного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«[Лукашенко] прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения», — говорится в публикации.

Отмечается, что глава белорусского государство прилетел на ядерные учения на президентском вертолете.

Ядерные учения в Белоруссии начались 18 мая. В Минобороны республики заявили, что мероприятия проводятся в рамках совместной оборонной программы Союзного государства.

