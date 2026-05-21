В России назвали оттягивающий мирные переговоры шаг Украины

Журова: Атаки дронов ВСУ по гражданским объектам не приближают мирные переговоры

Атаки украинских беспилотников по гражданским объектам оттягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта, заметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Самарской области.

«Когда я сегодня эту новость прочитала, подумала: "Как так и зачем". Это элемент запугивания, элемент демонстрации: "Смотрите, куда мы можем долететь и что сделать". Это, к сожалению, не приближает мирные переговоры», — прокомментировала Журова.

По словам парламентария, Киев провоцирует Москву и вынуждает Российскую армию применить более серьезное оружие.

«Но мы не применяем такого оружия, от которого бы мирные жители пострадали. Хотя могли бы давно применить, и все быстрее бы закончилось. Но нужно делать все точечно», — заключила она.

В ночь на 21 мая ВСУ ударили по Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал, что жертвами атаки на Сызрань стали два местных жителя.

