13:50, 21 мая 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали оттягивающий мирные переговоры шаг Украины

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атаки украинских беспилотников по гражданским объектам оттягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта, заметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Самарской области.

«Когда я сегодня эту новость прочитала, подумала: "Как так и зачем". Это элемент запугивания, элемент демонстрации: "Смотрите, куда мы можем долететь и что сделать". Это, к сожалению, не приближает мирные переговоры», — прокомментировала Журова.

По словам парламентария, Киев провоцирует Москву и вынуждает Российскую армию применить более серьезное оружие.

«Но мы не применяем такого оружия, от которого бы мирные жители пострадали. Хотя могли бы давно применить, и все быстрее бы закончилось. Но нужно делать все точечно», — заключила она.

В ночь на 21 мая ВСУ ударили по Самарской области. Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал, что жертвами атаки на Сызрань стали два местных жителя.

