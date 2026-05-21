07:54, 21 мая 2026Россия

Объявлено о смертельной атаке ВСУ по региону России в Приволжье

Губернатор Федорищев сообщил о смерти двух человек при ударе ВСУ по Сызрани
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Сызрани в Самарской области. Об этом объявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По словам чиновника, жертвами атаки на Приволжье стали два местных жителя.

«Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь», — рассказал он о смертельной атаке.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что единственный способ обезопасить Россию от ударов дронов ВСУ — наступление в зоне проведения специальной военной операции.

