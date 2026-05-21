Стало известно о поиске Европой формулы переговоров по Украине

РИА Новости: В Европе ищут формулу переговоров по Украине

В Европе ищут формулу переговоров по Украине, которая удовлетворила бы все стороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Как стало известно, в урегулировании на Украине есть и европейский интерес.

«Надо найти способы возобновить дискуссию. Нужно найти удовлетворяющую стороны формулу», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Европе идет обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по украинскому кризису. Среди возможных претендентов назвали бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги. Кандидатуру последнего впоследствии опровергли.

