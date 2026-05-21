В России с бизнеса начали жестче взыскивать долги по налогам

ФНС стала чаще блокировать счета и замораживать имущество компаний-должников

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала жестче взыскивать долги с бизнеса. Об этом сообщает газета «Известия».

Компаниям, задолжавшим по налогам, грозят обеспечительные меры — заморозка части активов и ограничения операций по счетам. Такие меры ждут не только недвижимость, машины или деньги, но и нематериальные активы — например, товарные знаки, программы, патенты, базы данных и даже права требования к контрагентам, отметила член Союза юристов-блогеров Евгения Сабитова. В подобных случаях компания может лишиться возможности продать, заложить или переоформить такие активы без согласия инспекции.

По словам руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, для многих современных компаний это болезненный сценарий, — у бизнеса часто минимум недвижимости и техники, а главная ценность именно в интеллектуальной собственности. Из-за таких ограничений бизнес может потерять возможность распоряжаться патентами, товарными знаками и дебиторской задолженностью, добавила налоговый консультант Алла Милютина. Сами обеспечительные меры налоговая теперь применяет заметно чаще. Если раньше это был скорее точечный инструмент, то сейчас после проверок ограничения вводятся примерно в 85 процентах спорных случаев, добавила она.

Сильнее всего обеспечительные меры против нематериальных активов могут сказаться на IT-компаниях, владельцах брендов, маркетплейсах, онлайн-школах и медиаплатформах. У такого бизнеса главная ценность — не здания и станки, а интеллектуальная собственность, объяснил Хаминский.

По данным ФНС, по итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет поступило более 52 миллиардов рублей от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что на 38 процентов больше, чем в тот же период годом ранее. Базовые сборы от НДФЛ по ставке 13 процентов идут в региональные и муниципальные бюджеты, а федеральный получает только сумму, собираемую за счет вступившей в силу в прошлом году пятиступенчатой шкалы.