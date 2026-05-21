Гол российского нападающего помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

Гол форварда Павла Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Колорадо» в плей-офф НХЛ

Гол российского нападающего Павла Дорофеева помог «Вегас Голден Найтс» обыграть «Колорадо Эвеланш» в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ со счетом 4:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дорофеев забросил вторую шайбу своей команды в середине встречи, после чего она повела со счетом 2:0. Также в этом матче отличился российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин — на его счету второй гол коллектива.

Таким образом, хоккеисты «Вегас Голден Найтс» повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч между этими командами состоится 23 мая.

Ранее «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в пятом матче финала Кубка Гагарина со счетом 4:1 и повел в серии 3-2. Шестая игра пройдет 21 мая в Казани, она начнется в 19:30 по московскому времени.