Geely объявил цену и старт продаж нового кроссовера в России

В России стартовали продажи обновленного Geely Coolray

В России стартовали продажи Geely Coolray нового поколения. Автомобиль доступен в единственной версии Exclusive, цена которой начинается от 2 889 990 рублей. С учетом специальных программ россияне имеют возможность купить модель дешевле — от 2 739 990 рублей. Об этом стало известно из пресс-релиза компании, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Кроссовер оснастили полуторалитровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 270 ньютон-метров, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями. Трансмиссия отличается быстрыми переключениями и высоким коэффициентом полезного действия. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литра на 100 километров.

Кроссовер получил решетку радиатора с волнообразным узором, новый передний бампер с диффузором, черные 18-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты, черную крышу и увеличенный задний спойлер. Кроме этого, кузов теперь имет новый эксклюзивный цвет — лиловый перламутр (Unicorn Grey).

В списке оснащения указан полный зимний пакет с электрообогревом лобового стекла. Комфорта добавляют прозрачные солнцезащитные козырьки, беспроводная зарядка для мобильных устройств, система камер кругового обзора с функцией «прозрачное шасси», задние парковочные датчики, электрорегулировка водительского сиденья, отдельные воздуховоды для пассажиров второго ряда и электропривод багажной двери.

Преимуществом модели называют комплекс систем помощи водителю второго уровня. В него включены интеллектуальный круиз-контроль, система удержания в полосе, ассистент при выезде задним ходом, система предупреждения при открывании дверей и другие технологии.

Ранее российский производитель электромобилей и гибридов — Evolute — сообщил о выходе на рынок обновленной модели i-Sky, стоимость которой пока не объявлена.