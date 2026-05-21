Обращение Ермака к гадалке объяснили желанием поговорить с женщиной

Адвокат Фомин: Ермак обращался к гадалке для общения с женщиной

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак обращался к гадалке Веронике Фен-Шуй, так как нуждался в общении с женщиной. Об этом заявил его адвокат Игорь Фомин, передает ТАСС.

«Это бремя очень сложно тащить на себе, хочется иногда быть не очень сильным, кого-то услышать, с кем-то посоветоваться. Я так понимаю, что мой клиент не женат. Может, он искал человека, с которым может посоветоваться, что в этом плохого?» — предположил юрист.

Адвоката также возмутили обыски, которые проводились у гадалки Ермака.

Ранее стало известно, что Ермак боролся с политическими врагами главы Украины Владимира Зеленского, прибегая к услугам гадалки Вероники Фен-Шуй. В ходе суда следователь зачитал переписку экс-главы ОП Украины с женщиной.