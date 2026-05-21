Предсказана цена нефти на ближайший год

Bloomberg: В течение следующих 12 месяцев нефть будет стоить 81-100 долларов

Средняя стоимость нефти сорта Brent в течение ближайших 12 месяцев составит от 81 до 100 долларов за баррель. Этот прогноз участников рынка процитировало Bloomberg.

Причиной станет замедление спроса, вызванное сокращением поставок из-за американо-иранского конфликта. При этом, как отметило агентство, хотя война на Ближнем Востоке и пресекла нормальное движение танкеров через Ормузский пролив, спровоцировав подорожание энергоносителей, общие цены на нефть остаются относительно низкими.

Ожидается также, что добыча сланцевой нефти в США продолжит расти, хотя есть мнение, что эти темпы окажутся недостаточно сильными, чтобы существенно сбалансировать рынок.

По прогнозам аналитиков компании Wood Mackenzie, затяжная блокировка Ормузского пролива может привести к стремительному подорожанию нефти. Например, не исключено, что котировки Brent поднимутся до 200 долларов за баррель. Как следствие, экономика столкнется с самым сильным энергокризисом за последнее столетие.