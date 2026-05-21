Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:42, 21 мая 2026Экономика

Предсказана цена нефти на ближайший год

Bloomberg: В течение следующих 12 месяцев нефть будет стоить 81-100 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Eli Hartman / Reuters

Средняя стоимость нефти сорта Brent в течение ближайших 12 месяцев составит от 81 до 100 долларов за баррель. Этот прогноз участников рынка процитировало Bloomberg.

Причиной станет замедление спроса, вызванное сокращением поставок из-за американо-иранского конфликта. При этом, как отметило агентство, хотя война на Ближнем Востоке и пресекла нормальное движение танкеров через Ормузский пролив, спровоцировав подорожание энергоносителей, общие цены на нефть остаются относительно низкими.

Ожидается также, что добыча сланцевой нефти в США продолжит расти, хотя есть мнение, что эти темпы окажутся недостаточно сильными, чтобы существенно сбалансировать рынок.

По прогнозам аналитиков компании Wood Mackenzie, затяжная блокировка Ормузского пролива может привести к стремительному подорожанию нефти. Например, не исключено, что котировки Brent поднимутся до 200 долларов за баррель. Как следствие, экономика столкнется с самым сильным энергокризисом за последнее столетие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубль стремительно укрепляется. Стоит ли россиянам поспешить с покупкой валюты и техники?

    Появились кадры сгоревшего после жесткой аварийной посадки самолета в российском регионе

    Мантуров указал на высокую конкуренцию на авторынке России

    Подросток пойдет под суд после трансляции с места воинской славы России

    Вратарь «Астон Виллы» отыграл финал Лиги Европы с травмой руки

    Медведев высказался о судьбе Украины

    Боня записала видео из кровати в вечернем платье и пожаловалась на очень сильную боль

    Будущее российских БМПТ описали

    Сын российского миллионера после пьяного ДТП уехал в ресторан и назвался главным героем

    Макрон позвонил Алиеву и обсудил три вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok